Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Люнгбю» крупно уступил «Хорсенсу» в чемпионате Дании

«Люнгбю», соперник «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, потерпел крупное выездное поражение в матче с «Хорсенсом» во втором туре чемпионата Дании. Встреча прошла в Хорсенсе на стадионе «КАСА Арена — Хорсенс Идретспарк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в составе «Люнгбю» на 68-й минуте забил полузащитник Йеспер Кристьянсен. По итогам первых двух туров чемпионата команда Давида Нильсена набрала три очка.
Первый матч между «Краснодаром» и «Люнгбю» пройдёт 27 июля, ответный — 3 августа. В минувшем сезоне «Люнгбю» стал бронзовым призёром чемпионата Дании.
Соперником «Краснодара» в 3-м раунде отбора Лиги Европы стал датский «Люнгбю»