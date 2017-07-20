Соперником «Краснодара» в 3-м раунде отбора Лиги Европы стал датский «Люнгбю»

Определился соперник «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Им стал датский «Люнгбю», который во 2-м раунде дважды обыграл словацкий «Слован» — 1:0 в гостях и 2:1 дома.
Первый матч между «Краснодаром» и «Люнгбю» пройдёт 27 июля, ответный — 3 августа. В минувшем сезоне «Люнгбю» стал бронзовым призёром чемпионата Дании.
Ещё одним участником 3-го раунда квалификации Лиги Европы стало минское «Динамо». В ответном матче с македонским клубом «Работнички» белорусы одержали победу со счётом 3:0 (первая игра — 1:1). Следующим соперником «Динамо» станет победитель пары АЕК (Кипр) — «Корк Сити» (Ирландия) (первая игра — 1:0).