Макгрегор: я — красный, к чёрту «Эвертон»

Ирландский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор дал понять, что в противостоянии «Ливерпуля» и «Эвертона» он поддерживает красных, сообщает 101 Great Goals.
«Я – красный, к чёрту «Эвертон» – заявил 29-летний Макгрегор, садясь в машину, собравшимся вокруг него людям.
Видео, в котором присутствует нецензурная лексика, можно посмотреть в «Твиттере».
26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой по правила бокса между Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим.
Конор Макгрегор встретился с футболистом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни