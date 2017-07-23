Луис Адриано и Самедов в день матча с «Уфой» тренировались на базе «Спартака»

Нападающий Луис Адриано и полузащитник Александр Самедов не смогли помочь «Спартаку» в гостевом матче второго тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» из-за небольших мышечных травм. Оба футболиста остались в Москве, но выходного у них не было, сообщает официальный сайт красно-белых.
Вместе с защитником Сердаром Таски они работали по индивидуальной программе в Тарасовке под руководством тренера по физподготовке Хавьера Нойя Сальсеса.
В Уфе «Спартак» забить не сумел — встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Луис Адриано пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за мышечной усталости