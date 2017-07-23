Бубнов: не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов после ничьей красно-белых в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) поделился мнением о старте московской команды в нынешнем сезоне российского чемпионата. В первом туре «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 с «Динамо».
«В чём причина столь посредственного старта? Думаю, здесь целый комплекс причин. Во-первых, предыдущий сезон «Спартака» был крайне затратным в плане выплеска эмоций, а пауза в выступлениях – слишком короткой. Во-вторых, явно не в своей тарелке пока находятся «сборники», Глушаков и Комбаров, выбыл из строя Зобнин. В-третьих, против «Спартака» у конкурентов во все времена был особый настрой, а теперь, в постчемпионский сезон, – тем более. В-четвёртых, проблемы красно-белых в обороне никуда не делись, потому как, в-пятых, команда почти не усилилась новичками.
Ну а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак», хоть и старается, не излучает былой страсти, эмоционально и функционально выглядит не так свежо, как прежде. Потому, в частности, не может додавить соперника, воспользоваться давешним козырем, преимуществом функциональной подготовки, за счёт которого можно постоянно прессинговать, нагнетать давление.
Не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт, ведь у конкурентов – «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» – уже по шесть очков, на четыре больше, чем у красно-белых. При этом календарь сулит «Спартаку» суровые испытания в ближайших турах. Может быть, небольшое преимущество москвичи получат благодаря тому, что «Краснодар» и «Зенит» стартуют в квалификации Лиги Европы, потратят дополнительные силы. Но это, как известно, палка о двух концах», — сказал Бубнов.