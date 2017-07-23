Комбаров после матча «Уфа» — «Спартака» подарил футболку инвалиду

После матча второго тура российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Спартаком» защитник красно-белых Дмитрий Комбаров сфотографировался с двумя болельщиками в инвалидных колясках. Одному из них Комбаров подарил спартаковскую футболку.
Напомним, что матч состоялся в Уфе в воскресенье и завершился вничью со счётом 0:0. Комбаров отыграл все 90 минут.
Дмитрий Комбаров с болельщиком после матча
Фото: Александр Мысякин
Дмитрий Комбаров с болельщиком после матча
Фото: Александр Мысякин
«Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»