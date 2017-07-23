Гол Чантурии в концовке принёс «Уралу» гостевую победу над «Динамо»

В матче второго тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало екатеринбургский «Урал».
Завершилась встреча победой «Урала» со счётом 1:0. Когда казалось, что всё идёт к нулевой ничьей, вышедший на замену Георгий Чантурия вывел гостей вперёд. После розыгрыша углового Чантурия получил мяч на фланге и сделал кручёную подачу, в результате чего мяч, никого не коснувшись, влетел под дальнюю штангу ворот Антона Шунина.
В следующем туре «Динамо» 29 июля сыграет в гостях с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «Уфу».
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.