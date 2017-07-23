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Клуб ПФЛ транслировал матч Кубка России, собирая деньги на трансфер Погребняка

23 июля 2017, воскресенье. 20:10. Футбол

Новичок ПФЛ московский клуб «Велес» организовал в Интернете прямую трансляцию домашнего матча 1/128 финала Кубка России со столичным «Торпедо».

Во время трансляции встречи, на которой работал известный телекомментатор Владимир Стогниенко, клуб собирал денежные пожертвования на трансфер Погребняка. На какого именно из братьев Погребняков собирались средства, «Велес» не уточнял, однако в качестве необходимой суммы для трансфера было указано 200 тыс. рублей. Павел Погребняк выступает в московском «Динамо», а его младший брат Кирилл – в «Балтике».

«Велес» проиграл матч «Торпедо» со счётом 0:1 и вылетел из Кубка России. На момент финального свистка в этой встрече судя по счётчику, который отображал количество собранных средств на трансфер Погребняка, ни одного пожертвования никто так и не сделал.

Московское «Торпедо» обыграло «Велес» в 1/128 финала Кубка России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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