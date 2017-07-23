Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба

Специалист по работе с болельщиками московского «Динамо» Антон Дорофеев сообщил, что полузащитнику команды Александру Сапете после домашнего поражения в матче 2-го тура РФПЛ от «Урала» (0:1) были вручены шампуры с логотипом клуба.
«Давно готовили Сане в подарок динамовские шампуры. Вручили сегодня. Сапете и другим игрокам желаем сделать выводы из поражения и жарить всех», — написал Дорофеев в своём «инстаграме».
Сапета в августе 2016 года отпраздновал победный гол в домашнем матче 9-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (2:1) жестом приготовления шашлыка, изображая верчение шампуров. В марте 2017 года «Динамо» перед игрой второго круга со «Спартаком-2» сняло видеоролик, в котором Сапета стоял около остывшего мангала, якобы собираясь готовить шашлыки, но затем махнул рукой и сказал: «Ладно, в воскресенье пожарю». В той встрече он снова поразил ворота «Спартака-2» (1:2).
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».