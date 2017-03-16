«Динамо» перед матчем со «Спартаком-2» напомнило о провокационном жесте Сапеты

«Динамо» в преддверии матча 27-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» в своём «инстаграме» опубликовало провокационное видео.
Полузащитник Александр Сапета стоит перед мангалом, якобы собираясь готовить шашлыки, но затем машет рукой и говорит: «Ладно, в воскресенье пожарю». Потом показывают гол, который Сапета забил «Спартаку-2» в матче первого круга. Хавбек отпраздновал его жестом, будто он крутит на вертеле шашлык.
При этом видео сопровождает песня Сергея Трофимова, в которой присутствуют слова: «А впереди ещё три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень».
Матч «Спартак-2» — «Динамо» состоится в воскресенье, 19 марта, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 16:00 мск.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».