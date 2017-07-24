Кононов: в конце «Ахмату» уже не хватало сил, еле сдерживали «Ростов»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Мы неудачно провели первый тайм. Думаю, и „Ростов“ не создал нам проблем до перерыва, была закрытая игра. Каждая из команд старалась, но те и другие играли на результат. Мы пробовали контролировать мяч — это нам не очень удавалось, но и мы не давали разбежаться „Ростову“.
В перерыве в раздевалке разговор был о том, что нам надо больше двигаться и открываться. За счет этого мы стали переигрывать хозяев в определённых позициях. В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали соперника. Но хорошо сыграли вратарь и защитники", — цитирует Кононова сайт «Ахмата».
Вилюш: темп игры в РФПЛ выше, чем в чемпионате Польши