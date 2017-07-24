«Арсенал» отверг все предложения «ПСЖ» по Алексису Санчесу

«Арсенал» отклонил все предложения «ПСЖ» о продаже нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Le Parisien. «Канониры» также отказались от потенциальных сделок, которые включали бы в себя переезд некоторых игроков парижан в Лондон. Кроме того, агенты 28-летнего бомбардира увеличили финансовые требования, что не устроило «ПСЖ».
Контракт форварда с «канонирами» истекает через год. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить Санчесу соглашение с зарплатой в £ 350 тыс. (€ 390 тыс.) в неделю.
В прошлом сезоне чилиец забил за «Арсенал» 24 мяча в 38 матчах АПЛ.