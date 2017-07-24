Сборная Ямайки одолела Мексику и сыграет с США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Ямайки пробилась в финал Золотого кубка КОНКАКАФ. В полуфинале ямайцы минимально обыграли команду Мексики — 1:0. Единственный и победный гол на 88-й минуте забил защитник сборной Ямайки Кемар Лоуренс.
Таким образом, сборная Ямайки отомстила Мексике за поражение в финале Золотого кубка КОНКАКАФ 2015 года. Мексиканцы сложили с себя чемпионские полномочия.
В финале турнира 2017 года, который состоится 27 июля на стадионе «Левайс» в городе Санта-Клара (Калифорния), ямайцы сыграют со сборной США.