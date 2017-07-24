Негредо может перейти в «Бешикташ»

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает The Sun. В настоящее время 31-летний форвард, на которого не рассчитывает тренерский штаб «летучих вышей», ждёт одобрения своего перехода от наставника турецкого клуба Шенола Гюнеша.
Ранее сообщалось об интересе к Негредо со стороны ещё одного турецкого клуба — «Галатасарая».
В минувшем сезоне Негредо защищал цвета «Мидлсбро». Он провёл 36 матчей в АПЛ, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи, однако это не уберегло «речников» от вылета в Чемпионшип.