«Реал» — «МЮ» — 1:1 (1:2 пен). Видеообзор матча Международного кубка чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Левайс» в Калифорнии.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. «МЮ» вышел вперёд в концовке первого тайма после гола Джесси Лингарда, которому ассистировал Антони Марсьяль. На 69-й минуте Касемиро реализовал пенальти и сравнял счёт, однако в серии послематчевых 11-метровых ударов именно Карлос допустил решающий промах.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор основного времени матча.
Видео доступно на «Чемпионате».
«МЮ» в серии пенальти одолел «Реал» в матче Международного кубка чемпионов