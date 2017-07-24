Анри: если кто-то и разбирается в игре «Барселоны», то это Вальверде

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера каталонской команды. Экс-футболист сборной Франции считает, что болельщики сине-гранатовых должны набраться терпения.
«Если кто-то и разбирается в игре „Барселоны“, то это Вальверде. Он неоднократно играл за команду и против неё. Я сам вижу его в должном состоянии. Нужно ждать и помогать Вальверде. „Барселона“ — особенный клуб. Я понял это, когда играл там. Для меня это больше, чем клуб, так как в мои времена в главной команде было 11 воспитанников каталонцев», — приводит слова Анри Marca.
Вальверде: очень доволен всеми футболистами «Барселоны»