«Манчестер Сити» хочет отпустить Насри в другой клуб

«Манчестер Сити» настроен продать полузащитника Самира Насри, несмотря на то что наставник команды Хосеп Гвардиола взял французского футболиста в предсезонное турне. Как сообщает The Telegraph, это было сделано, чтобы Насри смог набрать форму и заинтересовать другие клубы.
В настоящее время Гвардиола не видит в составе места для Насри, который прошлый сезон находился в аренде в «Севилье». 30-летний игрок имеет ещё два года по контракту с зарплатой £ 170 тыс. в неделю.
Ранее агент Ален Мильяччо, представляющий интересы Насри, рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы два топ-клуба из Италии.
Агент: в услугах Насри заинтересованы два топ-клуба из Италии