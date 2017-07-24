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«Манчестер Сити» хочет отпустить Насри в другой клуб

24 июля 2017, понедельник. 10:15. Футбол

«Манчестер Сити» настроен продать полузащитника Самира Насри, несмотря на то что наставник команды Хосеп Гвардиола взял французского футболиста в предсезонное турне. Как сообщает The Telegraph, это было сделано, чтобы Насри смог набрать форму и заинтересовать другие клубы.

В настоящее время Гвардиола не видит в составе места для Насри, который прошлый сезон находился в аренде в «Севилье». 30-летний игрок имеет ещё два года по контракту с зарплатой £ 170 тыс. в неделю.

Ранее агент Ален Мильяччо, представляющий интересы Насри, рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы два топ-клуба из Италии.

Агент: в услугах Насри заинтересованы два топ-клуба из Италии
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Самир Насри
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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