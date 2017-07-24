«Халл Сити» может приобрести защитника «Спарты» Мазуха

Защитник пражской «Спарты» Ондржей Мазух может продолжить карьеру в Англии. Sky Sports сообщает, что чешский футболист находится в шаге от перехода в «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
28-летний защитник уже находится в расположении «Халла» в Португалии, где команда готовится к новому сезону. Мазух даже принял участие в контрольном матче с «Бенфикой», который «Халл Сити» выиграл (1:0).
Контракт Ондржея Мазуха со «Спартой» действует до лета 2020 года. Оценивается футболист в € 1,75 млн.
«Бенфика» — «Халл Сити» — 0:1. Видеообзор второго победного матча Слуцкого