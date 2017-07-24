Анчелотти: нет никаких шансов, чтобы Артуро Видаль покинул «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти исключил всякую возможность перехода полузащитника Артуро Видаля в другой клуб. Итальянский специалист рассчитывает на футболиста сборной Чили в очередном сезоне.
«Нет никаких шансов, чтобы Артуро Видаль покинул „Баварию“. Я знаю, есть слухи, но это нормально для времени, когда открыто трансферное окно. Видаль останется в нашем клубе, ручаюсь на сто процентов», — приводит слова Анчелотти Sport Bild.
Контракт чилийца с немецким грандом истекает летом 2019 года.
Видаль отказался переходить в «Интер» и может продлить контракт с «Баварией»