Видаль отказался переходить в «Интер» и может продлить контракт с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль остаётся предан мюнхенскому клубу. Контракт чилийца истекает летом 2019 года, но руководство действующего чемпиона Германии готово продлить договор до 2021 года. Оклад Артуро Видалю будет увеличен на 20%. Зарплата футболиста после подписания нового контракта составит € 15 млн в год, пишет El Mercurio.
Источник отмечает, что в услугах 30-летнего Видаля заинтересован «Интер». Миланцы готовы предложить за игрока $ 60 млн (около € 52,8 млн), но полузащитник не заинтересован в переходе, потому что ранее выступал в Италии за «Ювентус».
Источник: Артуро Видаль хочет покинуть «Баварию» и играть в Китае