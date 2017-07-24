Орси: Дибала и «Барселона»? Когда великий клуб хочет игрока, то берёт его

Бывший голкипер римского «Лацио» Фернандо Орси прокомментировал информацию, что «Барселона» намерена приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу. Орси считает, что каталонский клуб купит футболиста сборной Аргентины, если действительно этого захочет.
«Дибала и „Барселона“? Когда великий клуб хочет игрока, то берёт его. Я думал о таком развитии событий, если „Барселона“ потеряет Неймара. Если каталонцы приедут в Турин с кучей денег, то трансферная операция может и состояться», — приводит слова Орси Mundo Deportivo.
Судьба Неймара в испанском гранде продолжает оставаться неясной. В услугах футболиста сборной Бразилии заинтересован «ПСЖ», сделавший ему очень выгодное предложение.
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