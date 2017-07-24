Кьеллини: уход Бонуччи не является большой потерей для «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал уход Леонардо Бонуччи в «Милан», отметив, что это не является большой потерей для клуба.
«Уход Бонуччи не является большой потерей для «Ювентуса». Думаю, мы могли бы сыграть другим центром. Конечно, я не ожидал, что это произойдёт, а прежде всего я не думал о том, что он может перейти именно в «Милан». Но если мы будем здоровы, у нас не возникнет проблем, хотя один центральный защитник нам всё же понадобится, потому то Барцальи и Бенатиа время от времени должны отдыхать», — цитирует Кьеллини Gazzetta dello Sport.
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