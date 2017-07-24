Слуцкий: «Халл Сити» становится командой, единым целым

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подвёл итоги 12-дневного сбора в Португалии. Российский специалист отметил, что «Халл» начинает действовать как единое целое и становится похож на команду.
«К счастью, у нас были только две тренировки, когда стояла жаркая погода. В остальное время погода сопутствовала нам. У команды были отличные условия для тренировок. Мы провели три хороших матча с непростыми соперниками, — именно то, что нужно во время предсезонной подготовки.
Если в начале сборов мы были групповой игроков, то теперь я вижу позитивные признаки. Мы становимся командой, единым целым. Каждый новый игрок, который приходит в команду, появляется после тщательного изучения. Это не лотерея. Иногда процесс может быть медленным, но это потому что мы покупаем только хороших игроков, а делать это непросто. Думаю, у нас ещё появятся новички, и наконец у нас будет хорошая команда, очень серьёзный клуб в Чемпионшипе», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».