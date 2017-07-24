Дзагоев: жара в Афинах не принесёт пользы ни АЕК, ни ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК из Афин (25 июля) и отметил, что не считает жаркую погоду важным фактором.
«Пока оптимальных кондиций не набрал, поэтому и столько игрового времени. Сезон только начался. С каждой игрой я чувствую себя лучше. Я думаю, что по ходу матча будет видно, как я готов. Зависит от того, как игра будет складываться и как я буду играть.
Как играл АЕК, я ещё не видел. У нас сегодня будет теория. У нас кое-какие разговоры уже были на их счёт. Я знаю Чигринского, Алмейду и ещё нескольких. Будет теория, там подробнее разберём. Жара? В Австрии на сборах была похожая погода. Не думаю, что она что-то испортит. Мы будем в одинаковых условиях завтра. Никому эта погода пользы не принесёт.
Поражение от «Локомотива» получилось не из приятных. Сезон только начался. Игра прошла, нужно забыть о ней. Но мы будем двигаться вперёд и и готовиться к другим матчам", — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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