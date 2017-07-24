Орлов: все говорят, что 6 августа Пашалич сыграет за «Спартак» против «Зенита»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак».
«У „Зенита“ 6 августа будет ключевой матч со „Спартаком“. Все говорят, что в той встрече Пашалич будет играть за красно-белых, так хотят. Это футболист, которого „Спартак“ приобретает. Есть такой инсайд, пока ещё об этом не говорят открыто. Конечно, в таких матчах должны выходить лучшие футболисты», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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