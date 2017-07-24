«Кристал Пэлас» за £ 7,8 млн приобрёл у «Аякса» 20-летнего защитника

«Кристал Пэлас» объявил о переходе из «Аякса» защитника Жайро Ридевальда. 20-летний футболист подписал с «орлами» контракт сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Сумма сделки не разглашается, но, по данным английских СМИ, она составила £ 7,8 млн (около € 8,5 млн). Ридевальд воссоединится в «Кристал Пэлас» с Франком де Буром, при котором он дебютировал за первую команду «Аякса» в 2013 году.
В минувшем сезоне Ридевальд провёл 16 матчей за «Аякс» в чемпионате Нидерландов.
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