«Челси» отдал Лофтус-Чика в аренду «Кристал Пэлас»

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик сменил один английский клуб на другой. 21-летний футболист покинул «Челси» и перешёл в «Кристал Пэлас», где будет играть на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонской команды.
«Когда появилась возможность перейти в «Кристал Пэлас», я понял, что это хороший вариант для меня. Это хороший клуб, отличный шанс играть и стать частью команды», — сказал Лофтус Чик.
Контракт Лофтус-Чика с «Челси» действует до лета 2021 года.
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Фото: www.cpfc.co.uk
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