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Киевское «Динамо» попросило перенести матч с «Мариуполем» в другой город

24 июля 2017, понедельник. 22:33. Футбол

Киевское «Динамо» обратилось к руководству федерации футбола Украины и украинской Премьер-лиги с официальной просьбой перенести гостевой матч 7-го тура УПЛ против «Мариуполя» в другой город.

Клуб отметил, что опасается за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников обеих команд и болельщиков на прифронтовой территории.

В то же время генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин, комментируя письмо «Динамо», в интервью программе «Профутбол» отметил, что «ещё не понятно, где больше рисков – в Киеве или Мариуполе».

Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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