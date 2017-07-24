Киевское «Динамо» попросило перенести матч с «Мариуполем» в другой город

Киевское «Динамо» обратилось к руководству федерации футбола Украины и украинской Премьер-лиги с официальной просьбой перенести гостевой матч 7-го тура УПЛ против «Мариуполя» в другой город.
Клуб отметил, что опасается за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников обеих команд и болельщиков на прифронтовой территории.
В то же время генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин, комментируя письмо «Динамо», в интервью программе «Профутбол» отметил, что «ещё не понятно, где больше рисков – в Киеве или Мариуполе».
Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.
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