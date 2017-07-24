Широков: хотелось бы видеть в действиях ЦСКА больше энергии

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мыслями о матче второго тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:3).
«Показалось, «Локомотив» был более заряжен на борьбу, чем ЦСКА. Гости показывали неплохое командное взаимодействие, хотя в определённые моменты ЦСКА добавлял. Во втором тайме вообще казалось, что «армейцам» удастся дожать «Локомотив», но получилось ровно наоборот. «Железнодорожники» провели результативную атаку, забили гол, а потом и увеличили преимущество, поймав ЦСКА на контратаке.
«Армейцы» во втором тайме создавали моменты, но выглядели неубедительно. ЦСКА был немного вялым. Не знаю, с чем это связано, но хотелось бы видеть в действиях команды Гончаренко больше энергии.
Ещё неделю назад беспокойства по поводу скорых выступлений ЦСКА в Лиге чемпионов не было. Но сегодня оно появилось. Хотя игроки ЦСКА прекрасно понимают, что Лига чемпионов – то, к чему они шли весь прошлый сезон, и сейчас они не имеют права упускать этот шанс. Поэтому и настрой, и уровень сопротивления от них, и уровень игры в еврокубке будет другой, нежели в матче с «Локомотивом».
Хотя «Локомотив» тоже сильный раздражитель, но матч сложился не в пользу ЦСКА. Я уверен, «армейцы» сделают выводы и предстанут другой командой», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.