«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе Хавьера Эрнандеса из «Байера» за £ 16 млн

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса из немецкого клуба «Байер». Сумма трансфера составила £ 16 млн (около € 18 млн), информирует официальный сайт «молотобойцев».
Эрнандес подписал с «Вест Хэмом» трёхлетний контракт и в ближайшие дни вылетит на сбор «молотобойцев» в Германию, чтобы встретиться с главным тренером Славеном Биличем и новыми товарищами по команде
За «Байер» нападающий выступал с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.
Видео доступно на официальной странице «Вест Хэм Юнайтед» в социальной сети «Твиттер».