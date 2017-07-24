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«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе Хавьера Эрнандеса из «Байера» за £ 16 млн

24 июля 2017, понедельник. 23:23. Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса из немецкого клуба «Байер». Сумма трансфера составила £ 16 млн (около € 18 млн), информирует официальный сайт «молотобойцев».

Эрнандес подписал с «Вест Хэмом» трёхлетний контракт ​​и в ближайшие дни вылетит на сбор «молотобойцев» в Германию, чтобы встретиться с главным тренером Славеном Биличем и новыми товарищами по команде

За «Байер» нападающий выступал с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.

Видео доступно на официальной странице «Вест Хэм Юнайтед» в социальной сети «Твиттер».

Источник: Официальный сайт ФК "Вест Хэм" Сообщить об ошибке
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Байер Вест Хэм Юнайтед Хавьер Эрнандес Трансферы
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