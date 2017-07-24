Тимофеев: оценю свою игру в матче с «Уфой» на «удовлетворительно»

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев после ничьей красно-белых в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне российского чемпионата и оценил свою игру. В первом туре «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 с «Динамо».
«Неожиданно попал в стартовый состав „Спартака“. Узнал об этом на установке в день матча. Оценю свою игру на «удовлетворительно».
Две ничьих на старте сезона — это, думаю, огорчение для «Спартака». Все ожидают побед, не только болельщики. Нам просто нужно реализовывать свои моменты. Если бы забивали то, что могли, всё было бы нормально", — сказал Тимофеев в эфире «8-16».
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