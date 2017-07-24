Широков: «Спартак» уже недобрал 4 очка – многовато будет, но всё ещё поправимо

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился впечатлениями от игры «Спартака» в двух стартовых турах РФПЛ.
«Спартак» и в прошлом сезоне начал не совсем уверенно. В чемпионате были победы, а вот в квалификации Лиги Европы красно-белые вылетели, проиграв АЕКу. В новом сезоне к «Спартаку» относятся иначе – как к чемпиону. А ведь красно-белые и без того всегда были отличным раздражителем, теперь же соперники настраиваются на них с двойной мотивацией. Тем более первый матч чемпионата пришлось играть сразу с «Динамо». А дерби — оно и есть дерби, такие матчи всегда тяжело играть. С «Уфой», особенно на выезде, тоже всё не так просто: у Семака очень неуступчивая команда.
На данный момент болельщикам переживать не стоит. «Спартак» не смог забрать своё в двух матчах, не дожал соперников, как делал это том году. В то же время другой клуб, конкурент «Спартака», своих оппонентов дожимает. Я говорю о «Зените». А действующий чемпион после двух туров недобрал четыре очка – многовато будет, но всё ещё поправимо», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Материал Широкова о старте РФПЛ появится на «Чемпионате» в ближайшее время.