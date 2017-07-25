Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес может продолжить карьеру в России

Аргентинским полузащитником итальянского клуба «Сампдория» Рикардо Альваресом заинтересовались московские команды «Локомотив» и «Динамо», утверждает Tuttomercatoweb. Интернет-издание отмечает, что представители 29-летнего футболиста уже обсудили интерес из России с руководством «Сампдории».
До перехода в «Сампдорию» Рикардо Альварес играл за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». Наибольшее количество голевых действий Альварес осуществил в «Интере» — 14 голов и 17 голевых передач в 90 матчах. Статистика Рикардо в «Сампдории»: 4 гола и 3 голевые передачи в 36 матчах. В его активе также 9 матчей и 1 гол в составе сборной Аргентины, за которую последний раз он играл в 2014 году.