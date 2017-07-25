Полузащитник «ПСЖ» Мотта расписался на одежде детей после матча с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта оставил автографы на одежде двух малышей. Забавный случай произошёл после товарищеского матча с «Тоттенхэм Хотспур» (2:4) в рамках Международного кубка чемпионов.
После финального свистка Мотта направился к трибуне, чтобы поприветствовать болельщиков и раздать автографы. Двое зрителей не нашли ничего лучше, как протянуть к нему своих малышей. Футболист не растерялся и с улыбкой расписался на их одежде.
Следующим соперником «ПСЖ» станет «Ювентус». Матч Международного кубка чемпионов состоится 27 июля в Майами.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Моттой