Команды Халка и Витселя могут не сыграть в новом сезоне китайской Суперлиги

13 клубов китайской Суперлиги могут не принять участие в новом сезоне из-за задолженностей по зарплате. Об этом сообщает Mirror. Среди этих команд значатся клубы бывших игроков «Зенита» Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и Халка «Шанхай СИПГ». Может не выйти на старт и действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд». По данным источника, если до 15 августа долги выплачены не будут, команды не получат допуск к новому сезону.
Напомним, что в начале года высший спортивный орган страны обвинил команды в серьёзной трате финансовых средств на легионеров, вместо того чтобы инвестировать в развитие молодёжи.
Среди команд, которые могут не допустить до участия в новом сезоне, также значатся: «Бэйцзин Гоань», «Чанчунь Ятай», «Чунцин Лифань», «Хэбей Чайна Форчун», «Гуанчжоу Фули», «Цзянсу Сунин», «Ляонин Хувин», «Шаньдун Лунэн», «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Тэда».