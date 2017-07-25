Бышовец: по сумме двух матчей ЦСКА должен проходить АЕК

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся греческий АЕК и московский ЦСКА. Игра состоится в Греции сегодня, 25 июля, и начнётся в 20:30 мск.
«Несмотря на критику команды и поражение в матче с «Локомотивом», у меня есть доля оптимизма. У «армейцев» есть потенциал и достаточный уровень игроков, который позволит добиться желаемого результата. Сегодня это как минимум ничья. По результату двух матчей ЦСКА должен проходить. Опыта у игроков достаточно, выводы по последнему матчу будут сделаны. Думаю, оборона постарается сыграть надёжно. Многое зависит от того, смогут ли сыграть Алан Дзагоев и Сергей Игнашевич. Резервы для усиления есть.
Что касается Виктора Васина, то считаю, есть смысл довериться ему снова. Ведь Сергей Игнашевич только восстановился от травмы. От ошибок никто не застрахован. Главное — их не повторять.
Если говорить о погоде в Греции, то жара сказывается на всех игроках, да и тренерах тоже. Это не будет главным фактором, который определит результат. К жаре невозможно привыкнуть и акклиматизироваться. Выбор тактики должен учитывать и погодные условия.
Считаю, ЦСКА сможет не только пройти АЕК, но и пройти следующий раунд и квалифицироваться в группу Лиги чемпионов. У команды есть все необходимые ресурсы и возможности», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.