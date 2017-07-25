Созин: не убеждён в выходе ЦСКА в групповой этап ЛЧ, АЕК тоже хочет заработать

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим АЕК и московским ЦСКА.
«Всё было так спокойно, прилично. Витиньо забивал, Головина продавали в «Арсенал». Но после матча с «Локомотивом» всё кардинально поменялось. После одной невнятной игры тон резко поменялся. Конечно, сегодня тревожно, потому что по двум официальным матчам проблемы в обороне были видны невооружённым глазом. Что «Анжи» в первом матче имел стопроцентные моменты, но их не реализовал, что «Локомотив», который все свои моменты использовал. Все голы пришли из центральной зоны.
А Лига чемпионов – другой уровень, другие скорости, другая мотивация. ЦСКА тоже будет мобилизован на сто процентов. Мой интерес заключается в том, сделал ли выводы тренерский штаб, системные это были ошибки или случайные. Если с АЕК сыграют нормально, значит, так входили в сезон, не совсем правильно оценили соперника или недонастроились. Эти два матча – лакмусовая бумажка. Отступать нельзя. Это как плей-офф Лиги чемпионов. Желаю, чтобы Васин чувствовал себя спокойно, чтобы на него ничто не давило и чтобы совсем детских ошибок и ляпов на уровне Лиги чемпионов он не совершал.
Пока что я не убеждён в выходе ЦСКА в групповой этап Лиги чемпионов только потому, что греческая команда тоже хочет заработать деньги, тоже хочет играть в групповом этапе, тоже продавать своих игроков. У них мотивации не меньше. Уверен, что греки после жеребьёвки сказали: «Хорошо, что нам попалась российская команда».
Непонятно, кто больше кем доволен. Не могу сказать, что сегодняшний ЦСКА на голову сильнее АЕК. Просто мы, живя в России, считаем, что греков обязаны обыгрывать. Ничего подобного! Жара, огромное количество болельщиков. Не уверен, что ЦСКА приехал в статусе фаворита. Потому что пока существуют нерешаемые проблемы: левый фланг совсем не работает, кого только не пытаются туда поставить. Поэтому «армейцы», считай, играют без одного игрока. Как бы Щенников ни старался, я не могу понять: он защитник или атакующий полузащитник? Он человек, который что-то делает на бровке. Из-под него подают, из-под него создают опасные моменты. Но некого туда поставить. Лига чемпионов такое может не простить. Если все сыграют на пределе возможностей, тогда шансы равны», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».