Геркус: стадион «Локомотив», скорее всего, переименуем в «РЖД-Арену»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в скором времени «железнодорожники» продадут права на название стадиона, который, скорее всего, будет переименован в «РЖД-Арену».
«Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом Российских железных дорог. Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», — цитирует Геркуса Sport-Connect.
Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году, а его открытие состоялось 5 июля того же года. Домашняя арена «Локомотива» вмещает 27 320 зрителей. Стадион УЕФА наивысшей, 4-й категории.
Стадион «Локомотива» может поменять название