Хашиг: кто-то из «Краснодара» пошутил над Иваном, причём достаточно жёстко

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова новичка команды Андрея Ивана о беспрецедентных подарках игрокам со стороны владельца «горожан» Сергея Галицкого.
Ранее в интервью румынской прессе Иван заявил, что Галицкий пообещал ему дарить часы и автомобиль каждый раз, когда он будет признаваться игроком матча.
«Прочитали это интервью, посмеялись. Подумали, что кто-то из команды, видимо, пошутил над Андреем, причём достаточно жёстко. Вы знаете принципы нашего клуба, таких подарков мы себе не позволяем.
Единственное, что у нас есть, – памятные часы с эмблемой клуба в подарок за 100 проведённых в «Краснодаре» матчей. Других вознаграждений – ни самолётов, ни пароходов – не предусмотрено", — цитирует Хашига «Спорт-экспресс».