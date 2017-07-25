Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Анжи» сделал предложение по Лескано

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым подтвердил наличие переговоров дальневосточного клуба с махачкалинским «Анжи» по трансферу нападающего хабаровской команды Хуана Лескано.
«Анжи» сделал нам предложение по Лескано. Пока переговоры находятся на начальной стадии», — сообщил Флегонтов.
24-летний аргентинец перешёл в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года. До этого он выступал за красноярский «Енисей».
В матче первого тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) Лескано отметился великолепным ударом рабоной, после которого мяч угодил в перекладину.
Симпатичный неудачник. Он чуть не забил «Зениту» рабоной
Хуан Лескано остановился в нескольких сантиметрах от гола года.