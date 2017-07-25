Чалов и Витиньо выйдут в стартовом составе ЦСКА в матче с АЕК

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с афинским АЕК.
В атаке у «армейцев» с первых минут на поле появятся нападающие Фёдор Чалов и Витиньо.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Макаров, Натхо, Кучаев, Оланаре.
Матч АЕК — ЦСКА пройдёт в Афинах.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК — ЦСКА. Начало — в 20:30 мск.