Тьяго Маия, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Лилль»

Бразильский полузащитник Тьяго Маия перешёл из «Сантоса» в «Лилль», сообщает официальный сайт французского клуба.
20-летний футболист подписал пятилетний контракт. Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 14 млн.
В официальном сообщении отмечается, что перспективный футболист решил перейти в «Лилль», несмотря на интерес со стороны больших европейских клубов.
В декабре прошлого года сообщалось, что «Зенит» предложил «Сантосу» € 18 млн за олимпийского чемпиона 2016 года.
Фотографию новичка «Лилля» можно посмотреть в «Твиттере».