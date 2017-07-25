Роджерс: Дембеле связывают с 10 разными клубами, но ему нравится в «Селтике»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс сообщил, что клуб не обращает внимания на информацию об интересе к 21-летнему форварду Муссе Дембеле со стороны ряда европейских топ-клубов.
«Муссу связывают с 10 разными клубами, но мы не видим в этом ничего серьёзного. Дембеле никуда не спешит, ему нравится здесь. Он понимает, что находится в невероятной среде, где может учиться и прогрессировать», — цитирует Роджерса BBC Sport.
В минувшем сезоне Дембеле провёл 29 матчей в чемпионате Шотландии и забил 17 голов.
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