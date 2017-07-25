Егоров: оба фола Д. Комбарова в матче с «Уфой» тянули на жёлтую карточку

Бывший арбитр Александр Егоров, недавно перешедший на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, оценил работу судьи Алексея Сухого в матче второго тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак» (0:0).
«На 64-й минуте фиксируется офсайд у „Спартака“. Моё мнение — помощник ошибся, поскольку Зе Луиш находится на одной линии с игроком „Уфы“. Сложно объяснить такие ошибки. Я бы поддержал ассистента, если бы работал главным судьёй в матче. Наши российские помощники — лучшие в мире. Главное — выявить ошибку, чтобы затем такое не повторялось.
На 75-й минуте фолит Комбаров. Моё мнение — нужно было показывать жёлтую карточку. Вскоре он фолит вновь. К сожалению, нельзя рассматривать эти эпизоды вместе. Если бы у Дмитрия уже была карточка, а во втором эпизоде судья пожалел игрока, это было бы снижение оценки. Но, возможно, Комбаров и не стал бы совершать второй фол, будь у него карточка. Семак имеет право на мнение, но я считаю, что это всё-таки не удаление. А так, если отдельно рассматривать эпизоды, то и там и там следовало показывать жёлтую карточку», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».