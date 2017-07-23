Семак считает, что арбитр должен был показать Комбарову вторую жёлтую карточку

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что судья матча второго тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» должен был показать вторую жёлтую карточку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову и удалить игрока. Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 0:0. Главным арбитром был Алексей Сухой.
На просьбу прокомментировать спорный эпизод Семак ответил: «У меня есть своё мнение, у арбитра оно более важное. Нужно ли было давать карточку? Это моё мнение, конечно.
Интересная игра, моменты были и у нас, и у «Спартака». Сегодня сыграли в свою силу, результат закономерен, по самоотдаче была неплохая игра. Мы знаем, как силён «Спартак» в атаке, это чемпион России, я доволен отношением ребят", — приводит слова Семака ТАСС.
Семак также рассказал, что замена защитника Кэтэлина Карпа на 79-й минуте не связана с травмой.
«Насколько серьёзна травма Карпа? У него другая проблема, не буду её озвучивать, но ничего серьёзного», — поведал наставник «Уфы».