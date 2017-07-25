Егоров: ассистент ошибся, зафиксировав у Азмуна офсайд в концовке матча в Питере

Бывший арбитр Александр Егоров, недавно перешедший на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, оценил работу бригады судьи Владимира Сельдякова в матче второго тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (2:1).
«В эпизоде с голом „Рубина“ все игроки стремились к мячу. Нету и Жемалетдинов выставляли руки, но это был чисто игровой момент, никаких толчков там не было. Согласен с арбитром встречи. Владимир придерживался выбранной стратегии на матч и в данном эпизоде поступил правильно.
82-я минута, Азмун получает мяч и выходит к воротам, но ассистент поднимает флаг. Почему так случилось — не могу сказать. По картинке вижу, что ассистент ошибся. Может быть, забежал вперёд и потерял линию последнего защитника. Оценку арбитру снизят на десятые баллы», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».