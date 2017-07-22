«Зенит» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор матча

«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1. Сине-бело-голубые провели первую игру на новом стадионе под руководством итальянца Роберто Манчини.
Дубль в составе «Зенита» оформил аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, он отличился на 51-й и 91-й минутах. За «Рубин» голом в конце первого тайма отметился форвард Рифат Жемалетдинов.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».
Шатов: думаю, «Рубин» приехал в Петербург играть с «Зенитом» на ничью