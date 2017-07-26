Дриусси мог перейти в московский клуб, если бы не дружба с Паредесом

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что мог бы оказаться в одном из московских клубов, если бы в составе сине-бело-голубых не выступал полузащитник Леандро Паредес.
«Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в „Зенит“ уже перешёл мой большой друг Лео Паредес. Мы с ним много разговаривали, и это многое решило. В итоге я здесь. Нет смысла говорить, какой именно московский клуб меня приглашал. Я уже с головой окунулся в дела „Зенита“», — сказал Дриусси в интервью «Спорт-экспрессу».
Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Дриусси со стороны «Спартака».
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