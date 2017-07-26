Маскерано: все игроки «Барселоны» хотят, чтобы Неймар остался

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано подчеркнул, что он и его партнёры очень хотят, чтобы нападающий Неймар остался в каталонском клубе, отказавшись от перехода в «ПСЖ». Ранее защитник сине-гранатовых Херард Пике выложил в «Твиттере» совместную фотографию с бразильцем и сопроводил её следующим комментарием: «Он остаётся».
«Что бы Неймар ни решил, это будет его личное дело. Пике высказал то, что чувствует и думает вся команда. Каждый из нас немного поговорил с Неймаром, потому что мы все хотим, чтобы он остался», — приводит слова Маскерано Tuttomercatoweb.
Пике — о фразе «Неймар остаётся»: это было моё личное мнение