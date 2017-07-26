Пике — о фразе «Неймар остаётся»: это было моё личное мнение

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал своё недавнее сообщение в «Твиттере» с фотографией нападающего Неймара и словами «Он остаётся».
«Это было моё личное мнение. Единственный, кто сейчас может говорить о будущем Неймара, — это сам Неймар. Я хочу, чтобы он остался, поэтому загрузил ту фотографию. В «Барселоне» он играет наравне с лучшим игроком мира Лионелем Месси, поэтому, если Неймар хочет быть лидером, я пойму его желание перейти в другую команду», — приводит слова Пике Marca.
Накануне СМИ сообщили, что Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия контракта.
Фото доступно на странице Пике в «Твиттере».
Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся